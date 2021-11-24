24 Ноября 2021
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Происшествия В России
(2019) | Фото: форум Утро

Ушел из жизни бывший первый замминистра энергетики Иван Матлашов

На 75 году жизни скончался бывший первый заместитель министра энергетики РФ Иван Матлашов, сообщает пресс-служба РЭА.

"Годы жизни Ивана Андреевича - достойный пример служения государству, ответственного отношения к работе и высокого профессионализма. Иван Андреевич навсегда останется в памяти всех, кто его знал, талантливым государственным деятелем, руководителем, коллегой и добрым человеком", - говорится в сообщении.

Глава РЭА также выразил соболезнования от собственного имени и имени энергетического агентства родным и близким почившего.

Профессиональная деятельность Ивана Матлашова была неразрывно связана с развитием отечественного топливно-энергетического комплекса и решением важнейших задач на государственном и международном уровнях.

В 1996 – 2000 годах он возглавлял государственное унитарное предприятие "Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса" Минтопэнерго России. Позже в 2000 – 2006 годах был Первым заместителем Министра энергетики РФ. За свою работу был отмечен званиями почетного работника ТЭК, почетного энергетика, почетного нефтяника, лауреата премии Правительства РФ в области науки и новых технологий.



Теги: смерть, замминистра энергетики, Матлашов



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