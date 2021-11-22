На Ямале автобус со студентами попал в аварию, есть пострадавшие

На трассе Сургут – Салехард в аварию попали студенты из Муравленко, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по ЯНАО.

По предварительным данным, 22 ноября на 476 км автодороги Сургут – Салехард, между посёлком Пурпе и городом Губкинский, "УАЗ Патриот" выехал на "встречку". Там автомобиль лоб в лоб столкнулся с пассажирским автобусом, принадлежащим Муравленковскому многопрофильному колледжу. В автобусе ехали студенты колледжа.

В результате ДТП пострадали оба водителя, а также семь студентов, шести из которых нет 18 лет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, пятеро из них отпущены домой. Следователи начали проверку обстоятельств аварии.