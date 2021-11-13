Смольный прикрывает отсутствие помощи бизнесу в Петербурге федеральными мерами поддержки

Смольный так и не предложил предпринимательскому сообществу Санкт-Петербурга новых мер поддержки в условиях четвертой волны пандемии и введенных ограничений. Объявленный ранее локдаун официально был снят 8 ноября, но в правительстве города до сих пор не согласовали новый пакет помощи бизнесу.

В ходе прямого эфира губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, прошедшего в субботу, 13 ноября, первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Александр Ситов заявил, что много вопросов, касающихся ограничительных мер и предоставления поддержки, поступило от представителей бизнеса. Владелец одного из петербургских кафе поинтересовался, какие компенсации предусмотрены для предпринимателей и будут ли дополнительные меры помощи со стороны города, отметив, что выручка с продаж навынос и доставки не может сравниться с выручкой до введенных Смольным ограничений.

«Несмотря на то, что ограничения в этом году были всего лишь в течение одной недели, а введенные с 8 ноября этого года ограничения, – это только ограничение ночного времени работы для кафе сейчас распространяются у нас, – на меры поддержки вы уже можете рассчитывать», – ответил Ситов.

В первую очередь, как уточнил Александр Николаевич, это гранты для пострадавших отраслей на выплату заработной платы. Заявку на гранты можно подать через личный кабинет на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Также, по словам чиновника, с 1 ноября текущего года действует программа льготного кредитования, которую предоставляют 35 крупнейших банков. Однако озвученные господином Ситовым меры поддержки являются федеральными и распространяются на все российские регионы. А с предоставлением помощи со стороны городских властей, как следует из ответа первого заместителя председателя КППИТ, в Северной столице наблюдаются серьезные проблемы.

«В дополнение к этим двум федеральным мерам поддержки Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле уже подготовил предложения по новым мерам поддержки бизнеса на уровне города. В настоящее время новый пакет городских мер поддержки проходит согласование, и мы планируем обсудить его на ближайшем заседании правительства города», – заявил Александр Ситов.

Фактически в Смольном открыто признали, что власти Петербурга до сих пор не смогли предложить бизнесу помощь, которую предприниматели ждали еще до введения локдауна и дополнительных ограничений. Стоит отметить, что локдаун продлился с 30 октября по 7 ноября, а с 8 ноября были озвучены дополнительные антиковидные меры в виде запрета на работу организаций, в том числе в сфере общественного питания, с 23:00 до 06:00. Несмотря на то, что ограничения, введенные в связи с четвертой волной коронавирусной инфекции, были подготовлены заранее, представители предпринимательского сообщества по-прежнему остаются без финансовой поддержки со стороны властей.

Единственной «инициативой», которую проявили в Смольном, стало незначительное послабление режима работы ресторанов и баров. Об этом стало известно непосредственно во время прямого эфира. Однако об этом попросили сами участники рынка, описав проблему в одном из вопросов, который зачитал Ситов. Представители бизнеса отмечают, что для них крайне важно иметь возможность закрывать рестораны и кассу в 23:00, но при этом позволить гостям спокойно закончить ужин и покинуть заведение до 00:00. В связи с этим предприниматели просят чиновников рассмотреть возможность дать соответствующие указания проверяющим группам.

«Поручаю вам внести необходимые изменения, методические рекомендации для проверяющих, которые позволят ресторанам заканчивать работу в 23 часа, гостям покидать помещение до 24 часов», – ответил Ситову губернатор Беглов.

Представители бизнес-сообщества неоднократно критиковали позицию Смольного и называли предоставляемую помощь неэффективной. Многие заведения общепита, и особенно бары, понесли во время последнего локдауна серьезные убытки, составившие от 30% до 100% выручки. Эксперты прогнозировали, что предлагаемые властями Северной столицы меры поддержки окажутся несопоставимыми с финансовыми потерями бизнеса, который в результате будет вынужден самостоятельно расплачиваться за ущерб, нанесенный экономике города в девятидневный нерабочий период.

Ранее стало известно, что Правительство Санкт-Петербурга намерено выделить 35,5 миллионов рублей для компенсаций фудкортам и фудплейсам, пострадавшим от зимнего и летнего локдаунов в 2021 году. Но эти меры поддержки не предусматривают помощь заведениям, которые понесли финансовые убытки во время последнего локдауна с 30 октября по 7 ноября. К тому же, представители бизнеса считают выделяемые средства недостаточными, чтобы покрыть хотя бы десятую часть потерь отрасли.