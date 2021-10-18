Жена главы свердловских коммунистов стала депутатом гордумы Екатеринбурга

В свердловском обкоме КПРФ определились, кому передать вакантные мандаты депутатов городской думы Екатеринбурга.

Напомним, ранее парламент уральской столицы покинули сразу три депутата – члены партии КПРФ Римма Скоморохова и Олег Гордеев, а также член партии "Единая Россия" Сергей Мелехин. Все трое перешли на работу в Законодательное собрание Свердловской области.

Теперь места Скомороховой и Гордеева займут юрист Руслан Камалетдинов и кандидат в члены ЦК КПРФ Виктория Ивачева. Последняя является женой первого секретаря свердловского обкома Александра Ивачева. Их кандидатуры были одобрены бюро областного отделения партии.

Ожидается, что официальная передача мандатов состоится уже на этой неделе.