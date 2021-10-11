В Хабаровске во время пробежки погиб титулованный конькобежец

Титулованный конькобежец Руслан Захаров погиб под колесами фургона в Хабаровске.

По данным telegram-канала Shot, 23-летний спортсмен совершал пробежку по проезжей части вдоль бордюра. В этот момент его зацепил грузовик, ехавший в попутном направлении. Мужчина попал под его колеса. Захаров скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Захаров был многократным чемпионом России, победителем Кубка мира среди юниоров, участником чемпионатов мира и других соревнований.