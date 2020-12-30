Продления контракта "Газпрома" с Алексеем Миллером больше не будет - Коммерсант

Источники "Коммерсанта" уверены, что в мае 2021 года, когда у Алексея Миллера истечет очередной пятилетний контракт с "Газпромом", продления не будет.

Миллер находился во главе компании 20 лет. Возможно, финалом его карьеры на этом посту станет завершение проблемного "Северного потока-2".

Слухи об отставке Миллера появляются уже не в первый раз. Предпосылкой для его ухода на этот раз называют отход от руководства в 2019 году ключевых топ-менеджеров команды Миллера, и в 2020 году этот исход продолжился.

Также у "Газпрома" далеко не лучшие показатели по итогам трех кварталов – убыток в более чем 200 млрд руб. (годом ранее за тот же период была прибыль в 1,1 трлн руб.).