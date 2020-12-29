Песков готов поставить 2020 году "не больше двойки за технику и артистизм"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков полагает, что уходящий год был слишком нервным, а его последствия в полной мере человечество еще не осознало и не ощутило, передает ТАСС. Оценивая 2020-й языком, понятным его супруге, олимпийской чемпионке Татьяне Навке, Песков заявил, что не дал бы уходящему году "больше двойки ни за технику, ни за артистизм".

"Год, конечно, не такой, как хотелось бы его пережить, я думаю, для всего мира, - сказал Песков. - Какой-то уж больно он нервный". "Пока мы даже еще не осознаем в полной мере последствия этого года, - добавил он. - Ясно, что они будут плохие". Пресс-секретарь президента заметил, что, с другой стороны, год дал силы бороться с этими негативными последствиями. "Мы теперь более или менее понимаем, как это делать", - говорит Песков в передаче RTVI, посвященной подведению итогов года.