21 Декабря 2020
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Политика В России Москва
Владимир Путин, заседание Госсовета, (2016) | Фото: kremlin.ru

Путин подписал указ о новом составе Госсовета

Президент России подписал указ об утверждении нового состава Государственного совета РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. На этой же неделе должно состояться заседание Госсовета – последнее в году и первое в новом составе. Оно, как ожидается, будет посвящено теме образования.
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В составе Госсовета снова губернаторы, спикеры палат парламента, полпреды главы государства, лидеры парламентских партий, представители профессиональных объединений – всего 104 человека (вместе с Путиным).

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Путин подписал указ о новом составе Госсовета

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Теги: госсовет, владимир путин, поправки в конституцию



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