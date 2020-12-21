Путин подписал указ о новом составе Госсовета

Президент России подписал указ об утверждении нового состава Государственного совета РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. На этой же неделе должно состояться заседание Госсовета – последнее в году и первое в новом составе. Оно, как ожидается, будет посвящено теме образования.

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Как и предполагает Конституция и обновленное законодательство о формировании Госсовета, одобренное парламентом буквально неделю назад, возглавит совет сам президент.

В составе Госсовета снова губернаторы, спикеры палат парламента, полпреды главы государства, лидеры парламентских партий, представители профессиональных объединений – всего 104 человека (вместе с Путиным).