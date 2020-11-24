Госдума решила не отделять Госсовет от Администрации президента

Госдума во втором чтении приняла законопроект о Госсовете, внесенный Владимиром Путиным. В первом чтении документ был принят единогласно.

Глава комитета ГД по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников сообщил, что ко второму чтению поступило девять поправок, все их комитет рекомендовал отклонить. Автором всех поправок выступил депутат Юрий Синельщиков (КПРФ). Он заметил, что Госсовет сможет противостоять парламенту. "Это резерв президента на случай, если Госдума выйдет из-под контроля Кремля", - полагает парламентарий. Крашенинников заявил, что такого не должно случиться, поскольку Госсовет не входит ни в одну из ветвей власти, также этот орган не обладает правом законодательной инициативы, то есть не может вносить в парламент законопроекты (но отдельные члены Госсовета – могут).

Также Госдума отклонила поправку коммунистов, предлагавшую включить в состав Госсовета в обязательном порядке глав парламентских фракций. В текущем варианте закона формирование состава Госсовета полностью отдано на откуп президенту. Кроме того, Синельщиков предложил проводить заседание Госсовета не реже раза в год, чтобы этот орган не был забыт, "когда в нем отпадет нужда". Крашенинников возразил, что это прерогатива президента.

"Это президентская структура, так что аппарат ее будет состоять из администрации президента, это логично", - заявил Крашенинников в ответ на предложение создать для Госсовета собственный аппарат, поскольку иначе этот орган "сращивается" с Администрацией президента.

В третьем, окончательном чтении законопроект рассмотрят в среду, 25 ноября.