Байден получил необходимые для победы на выборах голоса выборщиков

Джо Байден получил необходимые 270 голосов выборщиков для лидерства на президентских выборах в США.

У него 302 голоса, у Дональда Трампа — 232. Таким образом, Байден набрал нужное количество голосов. По прогнозу он наберет 306 голосов, сообщает CNN.

Ранее действующий американский президент Дональд Трамп допустил причастность сотрудников Министерства юстиции и Федерального бюро расследований к фальсификациям на выборах главы государства.

"Это массовое мошенничество. Чем занимались ФБР и Министерство юстиции? Не знаю, может быть, они причастны… Эти выборы были сфальсифицированы, СМИ не хотят об этом писать",— сказал Трамп.