15 Декабря 2020
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Политика За рубежом
Джо Байден (2020) | Фото: twitter.com/cnn

Байден получил необходимые для победы на выборах голоса выборщиков

Джо Байден получил необходимые 270 голосов выборщиков для лидерства на президентских выборах в США.

У него 302 голоса, у Дональда Трампа — 232. Таким образом, Байден набрал нужное количество голосов. По прогнозу он наберет 306 голосов, сообщает CNN.

Ранее действующий американский президент Дональд Трамп допустил причастность сотрудников Министерства юстиции и Федерального бюро расследований к фальсификациям на выборах главы государства.

"Это массовое мошенничество. Чем занимались ФБР и Министерство юстиции? Не знаю, может быть, они причастны… Эти выборы были сфальсифицированы, СМИ не хотят об этом писать",— сказал Трамп.

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Байден получил необходимые для победы на выборах голоса выборщиков

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Теги: США, выборы, Байден, Трамп



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