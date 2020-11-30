Трамп: Минюст и ФБР могут быть причастны к фальсификациям на выборах

Действующий американский президент Дональд Трамп допустил причастность сотрудников Министерства юстиции и Федерального бюро расследований к фальсификациям на выборах главы государства.

"Это массовое мошенничество. Чем занимались ФБР и Министерство юстиции? Не знаю, может быть, они причастны… Эти выборы были сфальсифицированы, СМИ не хотят об этом писать",— сказал Трамп, пишет "Коммерсант".

Как считают американские СМИ, демократ Джо Байден набрал достаточное количество голосов выборщиков. При этом Трамп не признает свой проигрыш и оспаривает результаты голосования в ключевых штатах.

Выборы в США прошли 3 ноября, официально их результаты будут объявлены в декабре.

Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за его оппонента Джо Байдена, которого СМИ ранее назвали победителем на выборах.

Вместе с тем, он отметил, что выборщики "совершат ошибку", если проголосуют таким образом.