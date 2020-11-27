Песков объяснил, почему не привитый от коронавируса 68-летний Путин посещал Саров без маски

Владимир Путин, входящий в группу риска по коронавирусу (президенту 68 лет), посетил накануне Саров (Нижегородская область). При этом ни глава государства, ни присутствовавшие на встречах чиновники не надевали маски. Они здоровались с президентом за руку и не соблюдали социальную дистанцию, что выглядело как вызов на фоне настоятельных рекомендаций тех же самых лиц по соблюдению ограничений для простых людей.

"Это обусловлено тем, что были приняты необходимые меры обеспечения эпидемиологической безопасности президента", сказал представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отказался уточнять, о какие именно меры принимались.

При этом Песков соглашается, что президент должен подавать пример населению. "Но в случае президента не следует забывать, что и люди, которые с ним встречаются, их эпидемиологическая безопасность также соответствующим образом обеспечивается. Это не просто такое массовое бесконтрольное общение", - цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Песков говорил, что Владимир Путин не может быть добровольцем и испытывать вакцины от коронавируса. Да и по возрасту глава государства не может быть включен в список испытателей. Впрочем, Песков говорил, что Путин подумывает привиться, но когда это произойдет – никто не знает. "Президент сам объявит", - заявил его пресс-секретарь.