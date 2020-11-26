26 Ноября 2020
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Валерий Родин (2020) | Фото: Пресс-служба &quot;МРСК Урала&quot;

В "МРСК Урала" не согласны с обвинениями в адрес Родина из-за неуплаты налогов

В ОАО "МРСК Урала" ("Россети Урал") не согласны с обвинениями в адрес бывшего гендиректора Валерия Родина, которому вменяется уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.

Напомним, по данным прокуратуры, в декабре 2013 года руководитель "МРСК Урала" представил в МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №4 уточненные декларации по налогу на прибыль за 2011 и 2012 годы. Как считают в ведомстве, они содержали ложные сведения о включении в состав затрат, связанных с текущей финансовой деятельностью и внереализационных расходов, якобы направленных на выполнение задания по мобилизационной подготовке.

"В результате организация уклонилась от уплаты налога на прибыль за 2011 и 2012 годы в особо крупном размере в общей сумме свыше 409 млн рублей", - заявляют в прокуратуре.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело в отношении Родина будет направлено в Мещанский районный суд.

суд(2016)|Фото:Накануне.RU

Как сообщил источник Накануне.RU, близкий к компании, в 2017 году в "МРСК Урала" проходила проверка силовых структур, касающаяся спора ОАО с Федеральной налоговой службой России. Его суть заключалась в отстаивании прав энергетической компании по включению в состав внереализационных расходов обоснованных затрат на проведение работ по мобилизационной подготовке.

"Учитывая все обстоятельства данного спора, компания обоснованно считает и продолжает считать, что ОАО "МРСК Урала" выполнило все законодательно установленные условия налогового учета затрат мобилизационного назначения в составе внереализационных расходов, установленные Налоговым кодексом РФ", - сообщил источник.

В законе закреплено, что расходы по мобилизационной подготовке для обеспечения обороны и безопасности РФ являются расходными обязательствами страны. В случае, если такие расходы были понесены организацией, они возмещаются путем включения их во внереализационные расходы, что "МРСК Урала" и сделало, правомерно внеся в 2013 году изменения в налоговый учет, представив уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль.

"У электросетевой компании на тот момент существовали все необходимые для такой корректировки законодательные основания: в частности, было в наличии мобилизационное задание, подтвержденный объем выполненных работ мобилизационного характера и отсутствие компенсации из бюджета проведенных мероприятий. Это дало компании юридически обоснованное право на уменьшение расходов при расчете налога на прибыль организаций", - продолжает источник.

(2018)|Фото: Накануне.RU

По его данным, представители "МРСК Урала" на постоянной основе сотрудничали с силовыми структурами, предоставляя всю интересующую их документацию, комментировали аспекты существующего налогового спора и давали все необходимые пояснения своей позиции ведомствам различного уровня.

"По результатам камеральных налоговых проверок вышеуказанных деклараций по налогу на прибыль организаций за 2011-2012 годы нарушения у компании не установлены. Таким образом, фактически налоговый орган, на который возложена обязанность осуществления проверочных и контрольных мероприятий, подтвердил правомерность применения налогоплательщиком налоговой льготы при проведении как камеральной, так и выездной налоговых проверок.

При этом налоговый орган не указывает ни на сокрытие от него какой-либо информации, ни на представление недостоверных сведений, а равно на подлог документов. Более того, даже по результату повторной выездной проверки налоговым органом приято решение об отказе в привлечении налогоплательщика к ответственности за неуплату или неполную уплату налога по статье 122 Налогового кодекса РФ, что указывает на то, что органом не была усмотрена вина налогоплательщика", - пояснил источник.

В компании отмечают, что "МРСК Урала" относится к крупнейшим налогоплательщикам региона, а Валерий Родин является профессионалом высочайшего уровня. Он отдал работе в отрасли более 40 лет и имеет множество наград.

Накануне.RU будет следить за ходом судебного процесса.

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В "МРСК Урала" не согласны с обвинениями в адрес Родина из-за неуплаты налогов

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Теги: МРСК Урала, Родин, обвинения, налоги



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