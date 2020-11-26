26 Ноября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО В России Москва
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Бывшего гендиректора "МРСК Урала" судят в Москве за уклонение от налогов

В Москве готовится к передаче в суд уголовное дело 68-летнего жителя Екатеринбурга. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.
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Как сообщили Накануне.RU в столичной прокуратуре, обвиняемый, являясь генеральным директором ОАО "МРСК Урала", в декабре 2013 года представил в МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №4 уточненные декларации по налогу на прибыль за 2011 и 2012 годы. Как отметили в ведомстве, они содержали ложные сведения о включении в состав затрат, связанных с текущей финансовой деятельностью и внереализационных расходов, якобы направленных на выполнение задания по мобилизационной подготовке.

"В результате организация уклонилась от уплаты налога на прибыль за 2011 и 2012 годы в особо крупном размере в общей сумме свыше 409 млн рублей", - добавили в прокуратуре.

Сейчас расследование завершено, уголовное дело будет направлено на рассмотрение в Мещанский районный суд.

Имя подсудимого в прокуратуре не называют. Однако в 2013 году гендиректором ОАО "МРСК Урала" был Валерий Родин, покинувший этот пост в 2014 году.

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Бывшего гендиректора "МРСК Урала" судят в Москве за уклонение от налогов

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Теги: МРСК Урала, Москва, суд



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