СМИ: Задержан подозреваемый в причастности к атаке в Ницце

Во Франции задержан 47-летний мужчина, который, возможно, имеет отношение к атаке в Ницце.

Как сообщил телеканал BFMTV, он мог контактировать с нападавшим.

Напомним, накануне в Ницце мужчина ворвался в христианскую церковь и убил троих прихожан. Его удалось задержать. Перед задержанием он выкрикивал "Аллах Акбар", правоохранительные органы считают, что он является религиозным фанатиком.

В этот же день подобные попытки нападений были зафиксированы еще в двух французских городах, а в Саудовской Аравии произошло нападение на охранника консульства Франции.