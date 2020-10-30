30 Октября 2020
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Происшествия За рубежом
франция полиция оцепления (2010) | Фото:vesti.ru

СМИ: Задержан подозреваемый в причастности к атаке в Ницце

Во Франции задержан 47-летний мужчина, который, возможно, имеет отношение к атаке в Ницце.

Как сообщил телеканал BFMTV, он мог контактировать с нападавшим.

Напомним, накануне в Ницце мужчина ворвался в христианскую церковь и убил троих прихожан. Его удалось задержать. Перед задержанием он выкрикивал "Аллах Акбар", правоохранительные органы считают, что он является религиозным фанатиком.

В этот же день подобные попытки нападений были зафиксированы еще в двух французских городах, а в Саудовской Аравии произошло нападение на охранника консульства Франции.

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СМИ: Задержан подозреваемый в причастности к атаке в Ницце

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Теги: ницца, церковь, теракт



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