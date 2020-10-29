Мэр Ниццы поручил закрыть все храмы после нападения на людей

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози распорядился закрыть все церкви и другие места отправления культа в городе после того, как неизвестный напал с ножом на прихожан в соборе Нотр-Дам.

За всеми церквями города организуют видеонаблюдение, заявил мэр в эфире телеканала BFM. По его данным, преступник выкрикивал "Аллах акбар". Ранее мэр Ниццы назвал произошедшее терактом.

По уточненным данным, в результате нападения была обезглавлена женщина (ранее сообщалось о 70-летнем мужчине). Один из погибших - священник. Всего в результате атаки на церковь погибли трое, еще несколько ранены.

Нападавший был ранен при задержании и находится в больнице. В Ниццу в ближайшие часы прибудет президент Франции Эмманюэль Макрон.