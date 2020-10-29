29 Октября 2020
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Происшествия За рубежом
Полиция в Ницце (2020) | Фото: Telegram/Mash

СМИ: В Ницце в церкви неизвестный обезглавил пожилого мужчину

В Ницце неизвестный напал на людей в здании городской церкви, сообщается о троих погибших и нескольких пострадавших.

При этом данные разнятся: возможно, что нападение произошло возле местной базилики Нотр-Дам.

СМИ сообщают, что один из убитых - 70-летний пенсионер, который был обезглавлен нападавшим.

Преступник задержан полицией, передает издание Nice-Matin. Мэр города назвал произошедшее терактом.

Полиция в Ницце(2020)|Фото: Telegram/Mash

Напомним, ранее жестокое убийство преподавателя произошло в пригороде Парижа. Мужчине перерезали горло прямо около школы, нападавший был застрелен патрульными полицейскими, прибывшими на место.

5 октября во время урока, посвященного свободе слова, учитель демонстрировал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого преподаватель начал получать угрозы.

Сообщалось, что убийцей является 18-летний чеченец, родившийся в Москве в 2002 году, который проживал во Франции. Полиция задержала более десяти человек в рамках расследования этого дела, среди которых родственники убийцы.

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СМИ: В Ницце в церкви неизвестный обезглавил пожилого мужчину

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Теги: ницца, церковь, теракт



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Развитие сюжета:

Ранее 29.10.2020 13:39 Мск Мэр Ниццы поручил закрыть все храмы после нападения на людей

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