Напавший на собор в Ницце не был известен контрразведке

Вооруженный преступник, атаковавший собор в Ницце, не был известен французской контрразведке. Об этом сообщил глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар.

У совершившего нападение на людей нашли нож, Коран и два мобильных телефона.

Рикар подтвердил информацию, что напавший на собор был выходцем из Туниса, передает Regnum. В сентябре злоумышленник прибыл в итальянский город Лампедуза, а затем оказался во Франции.

Напомним, нападавший был ранен при задержании и находится в больнице. Всего в результате атаки на церковь погибли трое, одна из жертв была обезглавлена. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози распорядился закрыть все церкви и другие места отправления культа в городе.