Путин о Навальном: "Хотели бы отравить, не отправили бы за границу"

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал отравление Алексея Навального "со стороны России", заявив, что в подобном случае не отправили бы оппозиционера за границу.

"Если бы хотели отравить Навального, вряд ли бы отправили его на лечение за границу. А могли бы ведь не выпускать - у него были ограничения на выезд", - заявил президент на XVII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Более того, Путин заявил, что лично поручил генеральной прокуратуре проверить возможность выезда блогера за границу. Однако теперь России просто отказываются выдавать официальное заключение и биологические материалы для возбуждения и, в дальнейшем, расследования уголовного дела.

"Чего такого необычного мы здесь попросили? Генеральная прокуратура в соответствии с нашими соглашениями с Германией неоднократно обращалась с официальным запросом дать нам эти материалы. Более того, в одном из разговоров с одним из европейских лидеров, я лично предложил, чтобы наши специалисты приехали в Германию: вместе с французскими, немецкими, шведскими специалистами поработали бы на месте и получили бы какие-то материалы. Эти материалы мы бы могли положить в основу возбуждения уголовного дела. Если это действительно криминальное событие - расследовать этого. Ну ничего же не дают и объяснения нет", - сообщил президент.

Он также рассказал, что в дальнейшем биологические материалы были переданы в ОЗХО, которые впоследствии опровергли отравление от "Новичка".

"К сожалению у нас были случаи, когда покушались на общественных деятелей, на бизнесменов, и это все расследовано в России: найдены виновные и наказаны, что важно. Мы в данном случае готовы работать с полной отдачей", - заявил президент.

Напомним, на днях основатель ФБК Алексей Навальный в интервью CBS News выразил сожаление, что президент США Дональд Трамп официально не осудил его возможное "отравление".

По мнению блогера, американский лидер должен был присоединиться к европейским политикам.