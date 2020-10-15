Выяснилось, сколько россиян хотели бы остаться на удаленке навсегда

Четверть работающих жителей России хотели бы трудиться из дома на постоянной основе, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру".

20% опрошенных смогли бы комфортно работать на удаленке не более месяца, а 18% - от месяца до трех.

При этом 36% респондентов вообще не хотели бы работать удаленно.

Главным преимуществом дистанционной работы более половины респондентов - 54% - назвали экономию времени и денег на дорогу. 34% опрошенных заявили, что удаленка снижает риски заразиться коронавирусом, передает РИА Новости.

Интересно, что в августе, по данным опроса этого же портала, дистанционно хотели бы продолжить работать 47% россиян.

Сообщалось также, что каждый четвертый россиянин (26%), перешедший на удаленную работу из-за эпидемии коронавируса, остался работать в этом формате. Еще 15% освоили комбинированный формат – чередуют работу из дома и из офиса.