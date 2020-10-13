13 Октября 2020
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Стадион Спартака, Открытие-Арена (Москва) (2017) | Фото: otkritiearena.ru

"Спартак" признан судом виновным в нарушении санитарных правил на матче с "Зенитом"

Футбольный клуб "Спартак" по решению суда признан виновным в нарушении санитарных правил на матче с петербургским "Зенитом".

Московский клуб оштрафован на 300 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в течение 20 суток.

Напомним, что органы государственной власти выразили обеспокоенность посещаемостью матча "Спартак" - "Зенит", который состоялся 3 октября в Москве на стадионе "Открытие Арена" в рамках 10-го тура чемпионата Российской Премьер-лиги (РПЛ). По информации Роспотребнадзора, на встрече присутствовало 20 тыс. 700 болельщиков. В то же время на официальном сайте РПЛ сообщалось, что стадион в этот день посетили 17 тыс. 150 болельщиков. Также были выявлены грубые нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Отметим, что мэр столицы Сергей Собянин с 1 августа разрешил московским футбольным клубам заполнять трибуны не более чем на 50%. С 26 сентября было также разрешено присутствие 5% болельщиков команды гостей. При этом сохранялись рекомендации по социальной дистанции в 1,5 метра. Стадион "Открытие арена" при этом вмещает 45 тыс. 360 болельщиков.

В клубе отреагировали на решение суда.

"Есть решение суда. Будем более внимательно работать. Обжаловать не будем", - цитирует слова главы департамента по коммуникациям "Спартака" Антона Фетисова championat.com.

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"Спартак" признан судом виновным в нарушении санитарных правил на матче с "Зенитом"

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Теги: Российская Премьер-лига, Зенит, Спартак, болельщики, посещаемость, коронавирус



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