Артюхов: "Жители Тюменской области проявили высокий интерес к праймериз "ЕР"

Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов подвел итоги предварительного голосования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского регионального объединения "ЕР".

По словам Артюхова, "репетиция выборов" прошла без нарушений, в штатном режиме. Секретарь "единороссов" отметил высокий интерес к праймериз у жителей области.

По предварительным данным, явка на участках в Калининском округе Тюмени составила 10,26%, в Ялуторовске - 11,68%, в Тобольске - 10,69%.

Члены счетных комиссий уже приступили к подсчету голосов.