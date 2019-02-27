Бывший судебный пристав из Миасса за присвоение денег должников отправилась в тюрьму

48-летняя бывший судебный пристав из Миасса угодила в тюрьму на 3,5 года за присвоение денег должников.

В 2017 году злоумышленница брала от граждан деньги в счет оплаты задолженности, обязана была сдать их, однако часть средств, а именно 360 тыс. руб. присвоила себе, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Помимо этого она прекратила исполнительные производства на должника, который попросил ее об этом, на сумму в 470 тыс. руб.

Помимо срока в колонии женщине назначили штраф в размере 30 тыс. руб.