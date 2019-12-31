17 Октября 2020
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лукашенко александр григорьевич президент республики беларусь (2014) | Фото: Накануне.ru

Новогоднее обращение Лукашенко: Белоруссия начинает альтернативные поставки нефти

Минск завершает переговоры с Москвой по нефти.

Как сообщает БелТА, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Белоруссии и России и заключить контракты на поставку нефти в страну для обеспечения работы нефтеперерабатывающих заводов, при этом он также поручил начать импорт нефти от альтернативных России поставщиков.

Напомним, по итогам декабрьских переговоров Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва концептуально договорились по энергоносителям. По его словам, были определены объемы поставок топлива белорусской стороне - около 20 млрд кубометров газа и 24–25 млн тонн нефти по стоимости на уровне 2019 года. Однако министр экономического развития РФ Максим Орешкин дезавуировал эти заявления.

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Новогоднее обращение Лукашенко: Белоруссия начинает альтернативные поставки нефти

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Теги: Александр Лукашенко, нефть



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