11 Октября 2020
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деньги, калькулятор (2016) | Фото: мэрия Екатеринбурга

Имущество "дочки" "Александровского машиностроительного завода" оценили в 179,1 миллионов рублей

Арбитражный управляющий Сергей Смыслов разместил информацию о стоимости имущества компании "АМЗ-Теплоэнерго", передает корреспондент Накануне.RU.

Ознакомиться с ней можно на сайте Единого федерального реестра о банкротстве. Общая стоимость имущественного комплекса "АМЗ-Теплоэнерго" составляет 179,1 млн руб. Стоимость залогового имущества составила 168,3 млн руб., не залогового имущества - 10,8 млн руб.

Учредителем компании является "Александровский машиностроительный завод", производящее горно-шахтное оборудование.

Отметим, что в последние годы предприятие находится в сложном финансовом положении. С 2015 года в арбитражном суде длится процесс, в рамках которого кредиторы АМЗ пытаются добиться банкротства завода. В этом году котельная и теплосети АМЗ были переданы в аренду муниципальному предприятию "Теплоэнерго".

Кроме того, в этом году в сети появилась видеозапись с анонимными жалобами работников на задержки заработной платы. Работники заявляли, что готовы организовать забастовку. Общая задолженность зарплаты составляла около 11 млн руб.

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Имущество "дочки" "Александровского машиностроительного завода" оценили в 179,1 миллионов рублей

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Теги: Александровский машиностроительный завод, АМЗ-Теплоэнерго, имущество, оценка



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Развитие сюжета:

Ранее 06.07.2020 07:50 Мск В Прикамье Александровский машзавод задолжал сотрудникам 13 миллионов

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Ранее 18.10.2019 13:27 Мск Долг в 11 миллионов перед работниками Александровского машзавода должны погасить до конца месяца
Ранее 11.10.2019 12:35 Мск Инспекция труда Прикамья подтвердила задолженность на предприятии, где собирались бастовать рабочие
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