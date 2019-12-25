Имущество "дочки" "Александровского машиностроительного завода" оценили в 179,1 миллионов рублей

Арбитражный управляющий Сергей Смыслов разместил информацию о стоимости имущества компании "АМЗ-Теплоэнерго", передает корреспондент Накануне.RU.

Ознакомиться с ней можно на сайте Единого федерального реестра о банкротстве. Общая стоимость имущественного комплекса "АМЗ-Теплоэнерго" составляет 179,1 млн руб. Стоимость залогового имущества составила 168,3 млн руб., не залогового имущества - 10,8 млн руб.

Учредителем компании является "Александровский машиностроительный завод", производящее горно-шахтное оборудование.

Отметим, что в последние годы предприятие находится в сложном финансовом положении. С 2015 года в арбитражном суде длится процесс, в рамках которого кредиторы АМЗ пытаются добиться банкротства завода. В этом году котельная и теплосети АМЗ были переданы в аренду муниципальному предприятию "Теплоэнерго".

Кроме того, в этом году в сети появилась видеозапись с анонимными жалобами работников на задержки заработной платы. Работники заявляли, что готовы организовать забастовку. Общая задолженность зарплаты составляла около 11 млн руб.