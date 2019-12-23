В ЕАЭС не довольны планами по обязательной предустановке российского софта на все смартфоны из РФ

09 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Карабах — незатухающий постсоветский пожар

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России В бывшем СССР
Телефон, приложение &quot;Госуслуги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

В ЕАЭС не довольны планами по обязательной предустановке российского софта на все смартфоны из РФ

Страны, входящие в ЕАЭС (Киргизия, Белоруссия, Казахстан), выступили против поправок, которые обязывают всех производителей и ритейлеров смартфонов и планшетов с 1 июля 2020 года предустанавливать российский софт на гаджеты, продаваемые в России. Соседи считают, что новые правила противоречат техрегламенту Таможенного союза и другим надгосударственным документам, например, генеральному соглашению ВТО, пишут "Ведомости".
Читайте также:

Представители Казахстана, Киргизии и Белоруссии на совещании департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заявили, что для исполнения закона после внесения в него поправок необходимо установить технические требования к предустанавливаемому ПО и создать его перечень. О необходимости дополнительных нормативных актов заявила и РАТЭК. "Сложно представить, какие решения правительства не будут нарушать договор о ЕАЭС", – считает представитель РАТЭК Антон Гуськов. Эти вопросы будут обсуждаться 23 декабря, в понедельник, на совещании рабочей группы в ФАС.

Телефон, приложение

По словам соавтора законопроекта, депутата Госдумы Олега Николаева, право определить перечень устройств, на которые нужно устанавливать российский софт, а также собственно список этого софта, будет у правительства. Каким образом правительство будет это делать, каких экспертов привлекать – Николаев не знает, но предвидит масштабные дискуссии по этому поводу и предлагает их проводить в том числе и в Госдуме. Непонятно, правда, почему тогда было не "доделать" закон в парламенте. Депутат считает, что у правительства имеется солидный опыт в подобных вопросах, поэтому пусть оно и решает. "Правительство России ведет работу по определению сложных технических (электронных) устройств с 2012 года, постоянно корректирует определения соответственно технологическому процессу", – заявил Николаев.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В ЕАЭС не довольны планами по обязательной предустановке российского софта на все смартфоны из РФ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: еаэс, российское по, предустановка, гаджеты, смартфон, таможенный союз



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети