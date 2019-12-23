В ЕАЭС не довольны планами по обязательной предустановке российского софта на все смартфоны из РФ

Страны, входящие в ЕАЭС (Киргизия, Белоруссия, Казахстан), выступили против поправок, которые обязывают всех производителей и ритейлеров смартфонов и планшетов с 1 июля 2020 года предустанавливать российский софт на гаджеты, продаваемые в России. Соседи считают, что новые правила противоречат техрегламенту Таможенного союза и другим надгосударственным документам, например, генеральному соглашению ВТО, пишут "Ведомости".

Представители Казахстана, Киргизии и Белоруссии на совещании департамента функционирования внутренних рынков Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заявили, что для исполнения закона после внесения в него поправок необходимо установить технические требования к предустанавливаемому ПО и создать его перечень. О необходимости дополнительных нормативных актов заявила и РАТЭК. "Сложно представить, какие решения правительства не будут нарушать договор о ЕАЭС", – считает представитель РАТЭК Антон Гуськов. Эти вопросы будут обсуждаться 23 декабря, в понедельник, на совещании рабочей группы в ФАС.

По словам соавтора законопроекта, депутата Госдумы Олега Николаева, право определить перечень устройств, на которые нужно устанавливать российский софт, а также собственно список этого софта, будет у правительства. Каким образом правительство будет это делать, каких экспертов привлекать – Николаев не знает, но предвидит масштабные дискуссии по этому поводу и предлагает их проводить в том числе и в Госдуме. Непонятно, правда, почему тогда было не "доделать" закон в парламенте. Депутат считает, что у правительства имеется солидный опыт в подобных вопросах, поэтому пусть оно и решает. "Правительство России ведет работу по определению сложных технических (электронных) устройств с 2012 года, постоянно корректирует определения соответственно технологическому процессу", – заявил Николаев.