"Все всё понимают". Известный промышленник высказался в поддержку осужденного бывшего замгубернатора Чебыкина

03 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Курганская область
Сергей Муратов (2018) | Фото:Накануне.RU

"Все всё понимают". Известный промышленник высказался в поддержку осужденного бывшего замгубернатора Чебыкина

Курганский промышленник и депутат областной думы Сергей Муратов на встрече с журналистами высказался в поддержку осужденного бывшего замгубернатора Зауралья Сергея Чебыкина. Глава ОАО "НПО "Курганприбор", председатель Курганского регионального отделения Российского Союза промышленников и предпринимателей, заместитель председателя Общественной палаты Муратов назвал бывшего чиновника "узником совести", своим товарищем и отметил, что про него "все всё понимают", передает корреспондент Накануне.RU.

Заявление Муратов сделал, рассуждая об оттоке молодежи из Зауралья и припомнив разговор, который вел в свое время с Чебыкиным. "Речь зашла о том, что у нас отток молодежи сопоставим с библейским исходом евреев из Египта и как-то надо это останавливать. И у нас с Сергеем Чебыкиным была целая дискуссия - мол, это же нормальный процесс, миграция населения, птицы летят на юг, потом обратно возвращаются. Говорит, ты же вот из Лебяжьего сам, ты же приехал в Курган. Вот и люди так же, подрастают и выбирают, где лучше - из Лебяжьего в Курган, из Кургана в Тюмень, из Тюмени в Екатеринбург, из Екатеринбурга в Питер, из Питера в Москву, из Москвы в Лондон и так дальше", - пересказал Муратов.

"У нас Сергей Саныч человек реактивный, кстати, очень жалко, что с ним такая ситуация. Я его уважаю как друга, как товарища и считаю, что то, что с ним случилось - ситуация, в которой он абсолютно не виноват, его реально подставили. И то, что он узник совести, я думаю, многие понимают, что человек несет ответственность чужую", - продолжил он.

Напомним, Курганский городской суд 15 января вынес приговор бывшему заместителю губернатора Курганской области Сергею Чебыкину. Экс-чиновник был признан виновным в превышении должностных полномочий, суд назначил ему наказание в виде трех лет заключения в колонии общего режима. Прокурор просил для Чебыкина 4 года лишения свободы условно.

Суть обвинения состояла в том, что Сергей Чебыкин, находясь в должности замгубернатора Зауралья, подписал распоряжение, согласно которому директор Гарантийного фонда малого предпринимательства Курганской области был обязан заключить договор поручительства между ООО "Уральский топливный союз" и банком на 16 млн руб. по кредиту в 28 млн руб.

Чебыкин знал, что заявку "Уральского топливного союза" ранее отклоняли дважды по причине того, что фирма по закону не могла получить господдержку, но решил помочь ООО. Свои обязательства по кредиту организация не выполнила, а на Гарантийный фонд малого предпринимательства суд возложил обязанности вернуть 16 млн руб. Тут-то и вскрылось, что "гарантом" в сделке ранее выступил Сергей Чебыкин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Все всё понимают". Известный промышленник высказался в поддержку осужденного бывшего замгубернатора Чебыкина

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сергей Чебыкин, уголовное дело, приговор, суд, Курган, промышленник, сергей муратов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 24.04.2020 11:18 Мск Экс-замгубернатора Курганской области Сергей Чебыкин вышел на свободу по УДО
Ранее 22.04.2020 09:35 Мск Бывший замгубернатора Зауралья, осужденный за превышение полномочий, выходит из тюрьмы
Ранее 05.03.2020 09:33 Мск Осужденный экс-замгубернатора Зауралья в СИЗО работает библиотекарем

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.03.2019 08:24 Мск Чебыкину не удалось добиться изменения приговора с помощью характеристик от мэров
Ранее 14.02.2019 13:10 Мск Жалоба на приговор бывшему замгубернатора Зауралья поступила в Курганский областной суд
Ранее 28.01.2019 16:27 Мск Адвокат осужденного экс-замгубернатора Курганской области Сергея Чебыкина обжаловала приговор
Ранее 15.01.2019 08:30 Мск Экс-заместителю губернатора Курганской области дали реальный срок
Ранее 10.01.2019 14:17 Мск Подсудного экс-замгубернатора Курганской области возьмут на работу в рекламную группу "Курьер"
Ранее 10.01.2019 13:10 Мск Прокурор попросил для бывшего замгубернатора Зауралья 4 года условного заключения
Ранее 10.01.2019 12:41 Мск Экс-замгубернатора Зауралья в суде признал вину и частично возместил причиненный ущерб
Ранее 09.01.2019 09:23 Мск Дело экс-замгубернатора Зауралья будет рассматривать уголовная коллегия Курганского горсуда
Ранее 29.12.2018 13:51 Мск Назначена дата судебного разбирательства над бывшим замгубернатора Зауралья Сергеем Чебыкиным
Ранее 03.12.2018 11:33 Мск Бывший замгубернатора Курганской области Сергей Чебыкин может угодить в тюрьму на 10 лет
Ранее 17.09.2018 08:53 Мск В Зауралье кресло арестованного бывшего вице-губернатора занял чиновник из финансового управления

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети