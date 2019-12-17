"Все всё понимают". Известный промышленник высказался в поддержку осужденного бывшего замгубернатора Чебыкина

Курганский промышленник и депутат областной думы Сергей Муратов на встрече с журналистами высказался в поддержку осужденного бывшего замгубернатора Зауралья Сергея Чебыкина. Глава ОАО "НПО "Курганприбор", председатель Курганского регионального отделения Российского Союза промышленников и предпринимателей, заместитель председателя Общественной палаты Муратов назвал бывшего чиновника "узником совести", своим товарищем и отметил, что про него "все всё понимают", передает корреспондент Накануне.RU.

Заявление Муратов сделал, рассуждая об оттоке молодежи из Зауралья и припомнив разговор, который вел в свое время с Чебыкиным. "Речь зашла о том, что у нас отток молодежи сопоставим с библейским исходом евреев из Египта и как-то надо это останавливать. И у нас с Сергеем Чебыкиным была целая дискуссия - мол, это же нормальный процесс, миграция населения, птицы летят на юг, потом обратно возвращаются. Говорит, ты же вот из Лебяжьего сам, ты же приехал в Курган. Вот и люди так же, подрастают и выбирают, где лучше - из Лебяжьего в Курган, из Кургана в Тюмень, из Тюмени в Екатеринбург, из Екатеринбурга в Питер, из Питера в Москву, из Москвы в Лондон и так дальше", - пересказал Муратов.

"У нас Сергей Саныч человек реактивный, кстати, очень жалко, что с ним такая ситуация. Я его уважаю как друга, как товарища и считаю, что то, что с ним случилось - ситуация, в которой он абсолютно не виноват, его реально подставили. И то, что он узник совести, я думаю, многие понимают, что человек несет ответственность чужую", - продолжил он.

Напомним, Курганский городской суд 15 января вынес приговор бывшему заместителю губернатора Курганской области Сергею Чебыкину. Экс-чиновник был признан виновным в превышении должностных полномочий, суд назначил ему наказание в виде трех лет заключения в колонии общего режима. Прокурор просил для Чебыкина 4 года лишения свободы условно.

Суть обвинения состояла в том, что Сергей Чебыкин, находясь в должности замгубернатора Зауралья, подписал распоряжение, согласно которому директор Гарантийного фонда малого предпринимательства Курганской области был обязан заключить договор поручительства между ООО "Уральский топливный союз" и банком на 16 млн руб. по кредиту в 28 млн руб.

Чебыкин знал, что заявку "Уральского топливного союза" ранее отклоняли дважды по причине того, что фирма по закону не могла получить господдержку, но решил помочь ООО. Свои обязательства по кредиту организация не выполнила, а на Гарантийный фонд малого предпринимательства суд возложил обязанности вернуть 16 млн руб. Тут-то и вскрылось, что "гарантом" в сделке ранее выступил Сергей Чебыкин.