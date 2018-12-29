Назначена дата судебного разбирательства над бывшим замгубернатора Зауралья Сергеем Чебыкиным

Назначена дата судебного разбирательства над бывшим замгубернатора Зауралья Сергеем Чебыкиным. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Курганского горсуда, первое заседание по уголовному делу пройдет 10 января.

Ранее стало известно, что уголовное дело будет рассматриваться в особом порядке, так как Чебыкин заключил досудебное соглашение со следствием, тем самым еще до вынесения приговора признав свою вину.

Напомним, следствие считает, что Чебыкин подписал распоряжение, согласно которому директор Гарантийного фонда малого предпринимательства области был обязан заключить договор поручительства между ООО "Уральский топливный союз" и банком на 16 млн руб. по кредиту в 28 млн руб. Чебыкин знал, что заявку компании ранее отклоняли дважды по причине того, что фирма по закону не могла получить господдержку, однако решил помочь. В результате свои обязательства по кредиту организация не выполнила, а на Гарантийный фонд малого предпринимательства суд возложил обязанности вернуть 16 млн руб. Тогда и вскрылось, что "гарантом" в данном деле ранее выступил Сергей Чебыкин.