Сбербанк в ближайшие месяцы может продать Антипинский НПЗ

Сбербанк в ближайшие месяцы может продать активы Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) - крупнейшего независимого нефтеперерабатывающего завода в России, построенного с нуля в Тюменской области, который, в настоящий момент, находится в процедуре банкротства на этапе наблюдения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Сбербанка, реализация активов должника возможна при переходе в следующую стадию банкротства - в конкурсном производстве. Это произойдет в том случае, если большинство кредиторов поддержит решение о начале конкурсного производства, а арбитражный суд утвердит это решение.

Произойти это, по информации банка, может в ближайшие месяцы.

"Для реализации активов будет необходимо провести инвентаризацию имущества, его оценку, сформировать лоты и утвердить порядок их продажи", - прокомментировали в Сбербанке.

Напомним, ранее стало известно о появлении новых вероятных совладельцев АНПЗ. Перед сменой собственников еще недавно оказавшийся под угрозой банкротства актив, который со времен губернаторства Сергея Собянина было принято называть визитной карточкой региона, получил новые масштабные льготы от федеральных и областных властей.

Долей в заводе могут владеть бывший старший вице-президент "Лукойла" по поставкам и продажам Валерий Субботин и его миноритарный партнер, однокурсник президента РФ Владимира Путина, один из соинвесторов группы "Киевская площадь" Ильгам Рагимов.

Акции раньше принадлежали бывшему владельцу завода Дмитрию Мазурову, который сейчас находится в СИЗО, и Владимиру Калашникову (в СМИ называется другом Сергея Собянина). Напомним, бывшие топ-менеджеры АНПЗ Дмитрий Мазуров и Геннадий Лисовченко стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по заявлению главы "Сбербанка" Германа Грефа. Они подозреваются в хищении 3 млрд долларов кредитных средств, выделенных на строительство завода в Тюменской области. Актив в 2019 г. оказался под угрозой банкротства и даже приостанавливал работу, при том что с момента основания в 2004 г. получал щедрые льготы от областных властей.