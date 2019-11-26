"КоммерсантЪ": Один однокурсник Владимира Путина, возможно, продал долю Антипинского НПЗ другому однокурснику

Партнерами Сбербанка в Антипинском НПЗ помимо азербайджанской SOCAR могли стать еще два инвестора: бывший старший вице-президент ЛУКОЙЛа Валерий Субботин и однокурсник Владимира Путина, партнер группы "Киевская площадь" Ильгам Рагимов, сообщает "Ъ" со ссылкой на свои источники.

Компания ООО "Сокар энергоресурс" владеет 80% акций АО "Антипинский НПЗ", куда входят крупнейший независимый НПЗ в России и лицензии на три месторождения в Оренбургской области.

По данным кипрского реестра, "Сокар энергоресурс" на 100% принадлежит RT Energoresource Ltd (Кипр), а та — кипрской Socar Russia Investments (60%) и Сбербанку (40%). Socar Russia Investments принадлежит российской структуре азербайджанской SOCAR — ООО "Сокар Рус" (20%) и Nitron Investments ltd (Британские Виргинские острова, BVI, владельцы не раскрываются). Однако, по данным издания, основным конечным бенефициаром Nitron через ряд офшорных структур, зарегистрированных на Каймановых островах и BVI, выступает бывший старший вице-президент ЛУКОЙЛа по поставкам и продажам Валерий Субботин. Его миноритарным партнером является однокурсник президента Владимира Путина, один из соинвесторов группы "Киевская площадь".

Точные доли партнеров неизвестны. Напомним, ранее сообщалось, что оставшиеся 20% акций принадлежали другому однокурснику Владимира Путина Николаю Егорову. Долей в НПЗ он владел с 2008 г. через компанию "Энергетика. Содружество. Успех".

Недавно стало известно о продаже акций офшору Maslior Investment Ltd (бенефициары не раскрываются). "КоммерсантЪ" со ссылкой на три источника сообщает, что покупателем доли мог стать Валерий Субботин. И что сумма сделки составила около $25 млн. В результате Субботин консолидировал не менее контрольного пакета в НПЗ и месторождениях, числящихся на его балансе.

Эффективная доля Сбербанка в АО "Антипинский НПЗ" составляет 32%, а SOCAR — 9,6%, поэтому доля Ильгама Рагимова, возможно составляет около 7,4%.

Согласно данным из открытых источников, Ильгам Рагимов учился вместе с президентом РФ Владимиром Путиным на юрфаке Ленинградского университета, успешно занимался научной деятельностью и бизнесом, был избран академиком Российской академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, является заслуженным юристом. По данным Forbes, формально Рагимов пошел в бизнес только в 1999 году, уже после назначения Владимира Путина премьер-министром РФ. Несмотря на то, что информации о нефтяных активах Рагимова нет, известно, что опыт работы в отрасли он имеет - в 2000-х годах Ильгам Рагимов возглавлял юридический отдел "Лукойл — Азербайджан".

Также, по данным РБК, с 31 января 2018 года Ильгам Рагимов перестал быть совладельцем доли в шести компаниях, входящих в группу "Киевская площадь" Года Нисанова и Зараха Илиева.

Деятельность Валерия Субботина тесно связана с ЛУКОЙЛом с конца 1990-х годов, он начал карьеру в зарубежных подразделениях. В 2003 году занял пост первого заместителя руководителя аппарата совета директоров, два года спустя — первого замглавы главного управления компании по поставкам и продажам. Еще через два года Субботин стал вице-президентом ЛУКОЙЛа, в 2016 году — старшим вице-президентом. Но в конце того же года топ-менеджер уехал из России, это произошло после продажи "Роснефти" госпакета "Башнефти". По информации компании "ЛУКОЙЛ" с 1 февраля Субботин в компании не работает. Однако уже после формального ухода он возглавил совет директоров Litasco и занимает пост до сих пор.