Алекперов развеял слухи о покупке "ЛУКОЙЛом" Антипинского НПЗ

Глава "ЛУКОЙЛА" Вагит Алекперов прокомментировал слухи о возможной покупке компанией Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ), передает корреспондент Накануне.RU.

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Напомним, бывшие топ-менеджеры АНПЗ Дмитрий Мазуров и Геннадий Лисовченко стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по заявлению главы "Сбербанка" Германа Грефа. Они подозреваются в хищении 3 млрд долларов кредитных средств, выделенных на строительство завода в Тюменской области. Актив в 2019 г. оказался под угрозой банкротства и даже приостанавливал работу. Это притом, что с момента основания в 2004 г. завод получал щедрые льготы от областных властей. "Сбербанк" подтвердил готовность продать предприятие. Имя возможного покупателя не раскрывается, однако, по некоторым данным, им может стать "ЛУКОЙЛ".

В интервью "Ъ" Алекперов, отвечая на вопрос, интересен ли компании завод, заявил, что его предприятие "не заинтересовано в увеличении нефтепереработки на территории России".

"Главное для нас – доведение до идеала наших собственных заводов", - сказал Алекперов.

Добавим, ситуацию с заводом во время своей пресс-конференции прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор. Во время встречи с журналистами глава региона подчеркнул, что предприятие для Тюменской области важное и оказывает значительное влияние на экономику региона. Когда в первом полугодии завод не работал, индекс промышленного производства в Тюменской области составлял 101%, сейчас, по предварительным данным, около 106%.

"19 декабря было заседание кредиторов, на котором рассматривался ряд вопросов, в том числе закрытие завода. Слава богу кредиторы, во всяком случае, большинство - люди здравомыслящие и услышали мое обращение. Тем более, я думаю, что если завод остановить, то свои средства кредиторы бы точно назад не получили. Для нас - важно, чтобы завод работал, чтобы 2 тыс. человек получали своевременно заработную плату, чтобы завод платил налоги. По итогам 2019 года Антипинский НПЗ во все уровни бюджетов заплатит порядка 6,5 млрд руб.", - прокомментировал губернатор.

30 декабря состоится заседание суда, на котором может быть принято решение о переходе в следующую стадию конкурсного производства, в ходе которой должна состояться реструктуризация всех долгов и выход на продажу.