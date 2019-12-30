Антипинский НПЗ признали банкротом

Антипинский нефтеперерабатывающий завод признан банкротом, сообщает "Интерфакс". В отношении предприятия на полгода введено конкурсное производство.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего, которым назначен Константин Сичевой, о завершении конкурсного производства на 29 июня 2020 г.

Напомним, ранее Антипинский нефтеперерабатывающий завод подал иск в Тюменский арбитраж о самобанкротстве. Это произошло в мае, после того как завод остановил работу. Предприятие оценило свой долг в 346 млрд руб. До решения суда апелляционной инстанции рассмотрение дела по существу откладывалось.

Суд апелляционной инстанции по жалобе "Трансойла" вынес решение об оставлении заявления АНПЗ о признании его несостоятельным без рассмотрения. Однако в дело вступили другие кредиторы, которые потребовали введения наблюдения на предприятии.

В частности этого потребовала компания "РискИнвест", "СБК". В деле участвуют "Промсвязьбанк", Московский кредитный банк, Абсолют банк.

3 сентября суд ввел процедуру наблюдения на предприятии.

Добавим, ситуацию с заводом во время своей пресс-конференции прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор. Во время встречи с журналистами глава региона подчеркнул, что предприятие для Тюменской области важное и оказывает значительное влияние на экономику региона. Когда в первом полугодии завод не работал, индекс промышленного производства в Тюменской области составлял 101%, сейчас, по предварительным данным, около 106%.

"19 декабря было заседание кредиторов, на котором рассматривался ряд вопросов, в том числе закрытие завода. Слава богу кредиторы, во всяком случае, большинство - люди здравомыслящие и услышали мое обращение. Тем более, я думаю, что если завод остановить, то свои средства кредиторы бы точно назад не получили. Для нас - важно, чтобы завод работал, чтобы 2 тыс. человек получали своевременно заработную плату, чтобы завод платил налоги. По итогам 2019 года Антипинский НПЗ во все уровни бюджетов заплатит порядка 6,5 млрд руб.", - прокомментировал губернатор.