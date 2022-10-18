Экс-гендиректор тюменского АНПЗ добивается политического убежища в Италии

Бывший гендиректор тюменского Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадий Лисовиченко попросил политическое убежище в Италии. Об этом сообщает сайт nashgorod.ru со ссылкой на его адвоката Руслана Елканова.

Получение статуса политического беженца займет минимум год. Сейчас его клиент собирает документы.

Он также сообщил, что вопрос по экстрадиции закрыт окончательно - дан бессрочный запрет на экстрадицию Лисовиченко.

Как сообщало Накануне.RU, предпринимателя задержали 2 февраля в Италии. Он находился в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Лисовиченко, занимая руководящую должность, с полным осознанием собственных действий заключал невыгодные договоры купли-продажи имущества предприятия, что привело к ущербу для последнего в размере 35 млн руб.

В марте текущего года его выпустили из итальянской тюрьмы, изменив условия его содержания на домашний арест. Но России его выдать отказались. Официальной причиной отказа стало то, что в России нет таких тюрем, в которых мог бы в соответствующих условиях содержаться 71-летний человек, страдающий рядом серьезных заболеваний и недавно перенесший инфаркт. Также, по мнению итальянской прокуратуры, бизнесмен не представляет угрозы для общества, с криминальными структурами не связан.