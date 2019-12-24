Александр Моор: "Если АНПЗ попадет в хорошие руки нового собственника у него есть перспективы развития"

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал ситуацию с возможной продажей Антипинского нефтеперерабатывающего завода, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время встречи с журналистами глава региона подчеркнул, что предприятие для Тюменской области важное и оказывает значительное влияние на экономику региона. Когда в первом полугодии завод не работал, индекс промышленного производства в Тюменской области составлял 101%, сейчас, по предварительным данным, около 106%.

"19 декабря было заседание кредиторов, на котором рассматривался ряд вопросов, в том числе закрытие завода. Слава богу кредиторы, во всяком случае, большинство - люди здравомыслящие и услышали мое обращение. Тем более, я думаю, что если завод остановить, то свои средства кредиторы бы точно назад не получили. Для нас - важно, чтобы завод работал, чтобы 2 тыс. человек получали своевременно заработную плату, чтобы завод платил налоги. По итогам 2019 года Антипинский НПЗ во все уровни бюджетов заплатит порядка 6,5 млрд руб.", - прокомментировал губернатор.

Он также сообщил, что 30 декабря состоится заседание суда, на котором может быть принято решение о переходе в следующую стадию конкурсного производства, в ходе которой должна состояться реструктуризация всех долгов и выход на продажу. Напомним, ранее "Сбербанк" подтвердил готовность продать АНПЗ. Имя возможного покупателя не раскрывается, однако, по некоторым данным, им может стать "ЛУКОЙЛ".

"Правительство не занимается продажей завода. Это прерогатива его собственников и кредиторов. Кто бы там ни был - мы можем лишь гадать, назвать названия всех нефтегазовых компаний. Наша основная цель, чтобы предприятие работало, платило налоги, зарплату и не сокращало людей. Все эксперты говорят, что это современный завод, построенный по хорошим технологиям, и, если он попадет в хорошие руки нового собственника, у него есть перспективы развития", - заявил Александр Моор.

Напомним, бывшие топ-менеджеры АНПЗ Дмитрий Мазуров и Геннадий Лисовченко стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по заявлению главы "Сбербанка" Германа Грефа. Они подозреваются в хищении 3 млрд долларов кредитных средств, выделенных на строительство завода в Тюменской области. Актив в 2019 г. оказался под угрозой банкротства и даже приостанавливал работу, при том, что с момента основания в 2004 г. получал щедрые льготы от областных властей.