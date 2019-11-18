Российское вино предложено размещать на лучших местах в магазинах

Группа депутатов Госдумы от партии "Единая Россия" направила предложения к законопроекту о виноградарстве и виноделии председателю комитета по экономической политике Сергею Жигареву.

Народные избранники предлагают снять все запреты на рекламу вина из российского винограда.

В настоящее время реклама алкоголя в стране запрещена, но российское вино можно рекламировать в газетах и журналах, на пищевых и ресторанных выставках, а также на радио и телевидении в ночное время, сообщают "Ведомости".

Кроме того, предложено размещать российское вино на лучших местах в магазинах.

Ранее сообщалось о том, что с 2014 г. субсидии виноградарским предприятиям Крыма увеличились в восемь раз. За пять лет они получили из бюджета 1,2 млрд руб., сообщил глава министерства сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

Крымские виноградари эффективно распределяют средства господдержки, отметил министр.