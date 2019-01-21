21 Января 2019
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Два муниципалитета Югры нашли деньги на компенсацию питания школьников

В двух из четырех муниципалитетах Югры, отказавшихся финансировать питание школьников, пересмотрели свое решение, передает корреспондент Накануне.RU.
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В Югорске прежний объем финансирования будет сохранен в полном объеме. Как сообщил глава города Андрей Бородкин, из средств местного бюджета на организацию завтраков для нельготной категории населения, как и раньше, будет выделяться 44 рубля на учащегося, что соответствует 67% от полной стоимости питания для учащихся начальных классов и 62% от полной стоимости питания для учащихся пятых-11 классов.

Организовать питание на 44 рубля из-за высокой стоимости продуктов питания невозможно, в связи с этим определена стоимость завтрака для нельготной категории школьников: 65 рублей для учащихся начальных классов, 71 рубль 50 копеек для пятых - 11 классов. Таким образом, родительская плата составит 21 рубль и 27,5 рублей, соответственно.

Также Андрей Бородкин отметил, что в настоящий момент в муниципалитете нет возможности перевести школы на аутсорсинг, и что предложения, которые сегодня городские власти получают, не содержат должных гарантий.

"Поэтому речь об аутсорсинге в настоящее время не идет. Вместе с тем, необходимо отметить, что система школьного питания требует модернизации. Проработкой этого вопроса управление образования занимается. Надо понимать, что цена вопроса немаловажный фактор для принятия решения по нему", - заявил мэр города.

Пересмотреть отказ от компенсаций родителям части затрат на питание школьников после шквала критики от общественности решили также в Урае. Однако здесь компенсация будет мизерной - на одного школьника власти муниципалитета решили выделять не 44, а всего лишь 20 рублей в день, что составляет 25% от стоимости школьного питания учеников нельготной категории. Доплата родителей составит 60 рублей. Для тех, кто уже заплатил деньги, в феврале будет сделан перерасчет.

Свое решение в муниципалитете, который считается вотчиной "Лукойла" объясняют тем что "Урай на 2019-2021 годы испытывает недостаток доходов местного бюджета для финансового обеспечения необходимых расходных обязательств муниципального образования".

В Нижневартовском районе и в Ханты-Мансийске пока не дают комментариев по ситуации с финансированием школьного питания

Отметим, что на Гайдаровском форуме губернатор автономного округа Наталья Комарова назвала Югру "кормилицей" других регионов, поскольку субъект является лидером по отчислениям в бюджет.

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Два муниципалитета Югры нашли деньги на компенсацию питания школьников

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Теги: питание, школьники, льготы, югорск, ханты-мансийск, урай, нижневартовский район, компенсации, плата



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