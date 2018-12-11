Питание станет платным для югорских школьников

С нового года родители школьников Югры будут полностью оплачивать школьные завтраки и обеды своих детей, сообщают региональные СМИ.

Правительство автономного округа отменяет субсидию на финансирование питания в образовательных учреждениях. Бесплатно питаться будут только льготные категории населения - многодетные семьи и малоимущие.

Отметим, что с 2017 года питание в школах составляло 44 руб. из регионального бюджета. К нему по желанию родители могли добавить еще 30 руб.

Получить оперативный комментарий от властей автономного округа не получилось - направлен официальный запрос.