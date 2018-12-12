Большинство муниципалитетов Югры продолжит финансировать питание школьников

Субъекты РФ имеют право финансировать питание в образовательных учреждениях, однако это не является их обязанностью, сообщили Накануне.RU в департаменте образования и молодежной политики Югры.

Дополнительно случаи и порядок обеспечения питанием, как предоставление меры социальной поддержки обучающихся, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации.

"С января 2019 года изменен механизм межбюджетного регулирования (в муниципальные образования переданы дополнительные источники пополнения местных бюджетов), в связи с чем из бюджета автономного округа будет продолжено финансирование бесплатного питания для льготных категорий обучающихся. Решения об организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях для нельготных категорий школьников в полном соответствии с федеральным законом теперь принимаются органами местного самоуправления самостоятельно", - сообщили в ведомстве.

Сохранить бесплатное одноразовое питание для нельготных категорий школьников за счет средств местного бюджета в прежнем размере (с учетом родительской доплаты) на сегодняшний день готовы 18 из 22 муниципальных образований.