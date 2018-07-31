В Ишиме в огне погибли три человека, в том числе двухлетняя девочка

В Ишиме в доме по улице пятая Северная произошел пожар, унесший три жизни, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.
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Огонь полыхал в квартире ночью 31 июля. Погибли 21-летний молодой человек, 18-летняя девушка и двухлетняя девочка. В больницу доставлены 40-летняя женщина, 36-летний мужчина и годовалая девочка, которые сейчас находятся под наблюдением врачей.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".