В Ишиме в огне погибли три человека, в том числе двухлетняя девочка

31.07.2018 13:37 Мск | Ишим | Михаил Лукашкин

15:37 Екб





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В Ишиме в огне погибли три человека, в том числе двухлетняя девочка