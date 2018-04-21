В Пермском крае стартовали весенние субботники

В субботу, 21 апреля, в Пермском крае проходят общественные акции по благоустройству территорий. Массовые субботники состоялись в Перми и большинстве территорий региона за исключением северных районов, где они будут организованы после наступления подходящих погодных условий, сообщили Накануне.RU в департаменте пресс-службы администрации Пермского края.

В Инспекции государственного жилищного надзора региона отмечают, что традиционно в субботниках принимают участие 8 городских округов, 40 муниципальных районов, в состав которых вошло 29 городских поселений, 260 сельских поселений, 25 городов, более тысячи коллективов организаций и предприятий.

В частности, сегодня на общегородской субботник в Перми вышли коллективы промышленных производств, организаций, предприятий торговли и бытового обслуживания, учебных и медицинских учреждений, администрации губернатора и Правительства Пермского края, администрации города Перми, депутаты, представители общественных объединений и ТОС, неравнодушные жители города.

Ежегодно участие в субботнике принимают такие крупные предприятия, как ОАО "РЖД", АО "Пермские моторы", АО "Газпром газораспределение", АО "ПЗСП", АО "ПНППК", НПО "Искра", ЗАО "Сибур – Химпром" и другие.

Сотрудники администрации губернатора Прикамья и регионального министерства информационных ресурсов и связи наводили порядок на территории у универсального дворца спорта "Молот", специалисты краевых министерств и ведомств работали на площадках в различных районах города, в том числе, в театральном сквере, на эспланаде, вдоль Шоссе Космонавтов и др.

Отметим, только в пермских субботниках предполагается задействовать порядка 1000 единиц спецтехники и автомобильного транспорта. Субботники являются одним из этапов комплексной весенней уборки, которая организована с начала апреля.