Дмитрий Гущин подал апелляцию на решение суда по делу об "утечках" ЕГЭ

Учитель из Санкт-Петербурга Дмитрий Гущин подал апелляцию на решение Дорогомиловского суда Москвы по делу об "утечках" заданий Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом он сообщил на свой странице в социальной сети "Вконтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"Дело получено, апелляция подана. Второй раунд будет в Мосгорсуде в феврале-марте. А пока можно вернуться к четвертным оценкам и новогодней елке. С наступающим!" – написал сегодня Дмитрий Гущин.

По словам учителя, он два месяца не мог получить мотивировочную часть решения по делу об "утечках".

"После почти двух месяцев сражений удалось вытрясти из судьи дело. Там что-то с чем-то. В протоколе с преамбулой "по исковому заявлению Рособрнадзор к Гущин" вместо Колесниковой, Фирсова и Круглинского указаны Коленикова, Фирцев и Дублицкий. На следующей странице ответчик возражает против собственного ходатайства. И так далее", - добавил учитель.

В начале декабря Дмитрий Гущин не мог подать апелляцию из-за отсутствия мотивировочной части решения, которая по закону должна быть опубликована в течение пяти дней со дня его вынесения.

Напомним, 9 ноября суд в полном объеме удовлетворил иск ведомства к преподавателю математики из Санкт-Петербурга Дмитрию Гущину и газете "Новые Известия". В резолютивной части судебного решения говорится о том, что ответчики обязаны удалить посты с размещенной информацией и опровергнуть их в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

31 мая, накануне ЕГЭ по профильной математике, педагог, получивший звание "Учитель года" в 2007 г., заявил о предполагаемых утечках заданий на своей странице "Вконтакте". По его словам, то же самое произошло и с заданиями по химии. После публикаций истец потребовал удалить посты в соцсетях и опровергнуть распространенные сведения об "утечке" материалов единых госэкзаменов по математике и химии, которые, по мнению Рособрнадзора, порочат деловую репутацию ведомства.