У безработного украли свыше 8 млн рублей в валюте в московском метро

В московском метро у мужчины украли валюту, эквивалентную сумме в 8,2 млн руб., передает агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется розыск подозреваемого. Сообщается, что накануне вечером безработный гражданин 1969 г.р. обратился в полицию с заявлением о краже у него из рюкзака личных денежных средств в размере 120 тыс. долларов.

Инцидент произошел во время поездки от станции "Октябрьская" до станции "Шаболовская" московского метро.