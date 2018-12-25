Губернатор - это я. Под занавес года Овсянников пообещал отставки и отказался делить полномочия

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пообещал ротацию в собственном правительстве, а также подверг критике действия отдельных подчиненных. В отставку подал куратор социального блока Юрий Кривов, ему на смену придет депутат Законодательного собрания Иван Кусов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе севастопольского правительства.

При этом Юрий Кривов объяснил отставку со своего поста "семейными обстоятельствами", одновременно попросив СМИ "не раздувать ничего" и не искать каких-либо скандалов. В принципе, версия выглядит весьма правдоподобной – особых претензий к работе Кривова, по крайней мере, в публичной плоскости никогда не звучало, сам Кривов якобы давно просился на "покой". Как уточнили в пресс-службе правительства Севастополя, с января место покинувшего администрацию чиновника займет депутат Законодательного собрания и директор севастопольского филиала МГУ Иван Кусов.

31-летний Кусов лишь осенью 2017 года получил мандат депутата Законодательного собрания, в нем он входит в "группу губернатора". Скорее всего, до выборов нового состава представительного органа Севастополя в сентябре 2019 года место Кусова в городском парламенте будет вакантным.

Следует заметить, что на днях Дмитрий Овсянников публично раскритиковал работу собственного правительства, поставив ему за деятельность "тройку", а также заявил, что кадровая ротация продолжится. Одновременно губернатор отказался назначать кого-либо главой правительства, назвав это "нецелесообразным".

Ранее мы рассказывали, что депутатский корпус Севастополя через парламент выразил недоверие заместителю губернатора Илье Пономареву, впрочем, практических последствий эта мера для последнего не имела.