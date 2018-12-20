Сейчас сотрудники аэропорта ведут работы по устранению последствий неблагоприятных погодных условий.

Задержанными оказались вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Салехард, Новосибирск и Уфу. В аэропорту пояснили, что причиной задержки рейсов стали непростые погодные условия: на смену потеплению пришло резкое похолодание, в результате произошло обледенение взлетно-посадочной полосы.

В Надыме с 19 декабря задержано большинство рейсов, передает корреспондент Накануне.RU .

Из аэропорта Надыма второй день не могут вылететь самолеты - полоса обледенела





