20 Декабря 2018
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Из аэропорта Надыма второй день не могут вылететь самолеты - полоса обледенела

В Надыме с 19 декабря задержано большинство рейсов, передает корреспондент Накануне.RU.

Задержанными оказались вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Салехард, Новосибирск и Уфу. В аэропорту пояснили, что причиной задержки рейсов стали непростые погодные условия: на смену потеплению пришло резкое похолодание, в результате произошло обледенение взлетно-посадочной полосы.

Сейчас сотрудники аэропорта ведут работы по устранению последствий неблагоприятных погодных условий.

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Из аэропорта Надыма второй день не могут вылететь самолеты - полоса обледенела

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Теги: погода, аэропорт, задержки рейсов, самолеты



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