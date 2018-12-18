Виновник резни в пермской школе №127 получил 9 лет 8 месяцев колонии

Мотовилихинский райсуд вынес приговор обвиняемому в налете на пермскую школу №127, передает корреспондент Накануне.RU.

Подросток наказан девятью годами и восемью месяцами воспитательной колонии, сообщила Накануне.RU помощник председателя суда Юлия Тайсина. Также назначено принудительное амбулаторное лечение у психиатра. Удовлетворены около 30 исков пострадавших, их сумма – от 100 тыс. до 1,5 млн руб.

Напомним, инцидент произошёл 15 января. Учительница Наталья Шагулина, защищая своих подопечных, получила 17 ножевых ранений и была впоследствии награждена президентом России медалью "За отвагу". Экспертиза признала одного из нападавших невменяемым. Расследование по его делу еще идет.

Действия второго, вменяемого, были квалифицированы как "покушение на убийство двух и более лиц, в том числе и малолетних, в составе группы лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений". По версии следствия, нападение было совершено с целью заранее спланированного убийства, однако такой умысел не был доведён до конца, поскольку учителю удалось вывести учеников из класса.