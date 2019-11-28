В Перми оправдана охранник школы №127, пропустившая в здание "колумбайнеров"

Пермский краевой суд оправдал охранника школы №127, которая пропустила в здание учеников, устроивших бойню, сообщили Накануне.RU в пресс-службе инстанции.

Напомним, охраннику, которая стерегла школу в день нападения, вменяли "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Гособвинитель ранее запросил для нее три года лишения свободы условно, Мотовилихинский райсуд Перми наказал ее двумя годами ограничения свободы.

Сегодня в краевом суде охранника полностью оправдали, признав право на реабилитацию.

Как сообщало Накануне.RU, один из виновников ЧП в пермской школе получил 9 лет 8 месяцев колонии, второй подросток наказан семью годами колонии.