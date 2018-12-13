СМИ: Гособвинение запросило 10 лет колонии для напавшего на пермскую школу подростка

Сторона обвинения просит приговорить подростка, напавшего на школу № 127 в Перми, к 9 годам и 10 месяца заключения. Заседание суда в Перми проходит в закрытом режиме

"Дождь" со ссылкой на гособвинителя сообщает, что подростку вменяется покушение на жизнь 28 человек, а также умышленное повреждение школьного имущества.

В Мотовилихинской райсуде, где проходит слушание, подробности закрытого процесса не сообщают.

Как сообщало Накануне.RU, 15 января два подростка с ножами напали на учеников школы, пострадали 15 человек, а также учительница, которая пыталась защитить подопечных. Экспертиза признала одного из нападавших невменяемым. Расследование по нему еще идет.