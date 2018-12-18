В ФСБ отчитались о предотвращении терактов в российских военных подразделениях

В России за последние пять лет было предотвращено четыре террористических акта в отношении служащих различных военных подразделений. Об этом заявил глава департамента военной контрразведки ФСБ РФ генерал-полковник Николай Юрьев.

Кроме этого, по его словам, за это же время было предотвращено порядка шести преступлений провокационного характера. Также контрразведчикам удалось обезвредить 25 экстремистских ячеек, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно сотрудники ФСБ пресекли деятельность группировки, изготавливающей боевое оружие из гражданского. Также представители ведомства совместно с полицией задержали стоматолога, который пытался взорвать свою сожительницу в Екатеринбурге.