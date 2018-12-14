Полиция и ФСБ задержали стоматолога, который пытался взорвать свою сожительницу в Екатеринбурге

Сотрудниками уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу совместно с коллегами из отдела полиции № 4 и ФСБ в ходе спецоперации задержаны двое подозреваемых в организации нашумевшего покушения на убийство женщины с использованием самодельного воспламеняющегося устройства. Преступление было совершено в 09:45 16 октября 2018 года у подъезда жилого девятиэтажного панельного дома по улице Чкалова столицы Среднего Урала. Об этом Накануне.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его сведениям, в рамках расследования уголовного дела, возбужденного изначально следственным подразделением полиции по части 3 статьи 213 УК РФ, по факту хлопка с последующим воспламенением пакета в руках женщины, 1955 года рождения, работающей мастером ЖЭУ, сыщики ОУР опросили более тысячи человек, провели десятки различных оперативных мероприятий.

Все это в итоге позволило выйти на след причастных к данному ЧП лиц. В последствии собранные по данному ЧП материалы для дальнейшего расследования были переданы в региональный СК.

"Предполагаемым организатором преступления оказался врач-стоматолог, 1991 года рождения, а исполнителем - ранее не судимый местный житель, 1990 года рождения.

В середине сентября текущего года дантист обратился к своему знакомому с просьбой вернуть 100 тыс. руб., которые последний ранее занимал на покупку автомобиля. Однако работник коммерческого предприятия на тот момент не имел денежных средств. Тогда стоматолог предложил приятелю в счет долга применить специальное устройство, когда мимо будет проходить его сожительница. Недолго думая, эту криминальную идею подельники решили воплотить в реальность. Дальнейшие действия согласовывались по телефону. Все шло по заранее придуманному плану, пока в поле зрения не попала сотрудница ЖЭУ, которая приняв пакет за хлам, взяла его и хотела выбросить. Тогда организатор дал указание исполнителю нажать кнопку соответствующего прибора, чтобы, таким образом, уничтожить главную улику, случайно подобранную посторонним человеком. К счастью, женщина, в чьих руках сработал опасный предмет, чудом осталась жива. Она получила ожоги 1-2 степени правой руки, правого бедра и обеих голеней. Во время допроса дантист покаялся в грешном поступке, а мотивом гнусного покушения назвал возникшие разногласия в отношениях со своей спутницей жизни. Задержанных представителями МВД и ФСБ пироманов поместили под стражу, где они, вероятнее всего, будут находиться до приговора суда. Свободного времени теперь у "джентльменов удачи" более чем предостаточно, есть когда поразмышлять над тем, почему нельзя было мирным путем попытаться решить проблемные вопросы семейных конфликтов, не доводя ситуацию до тюремных нар. Ведь, как говорил известный сказочный персонаж Карлсон, это всего лишь дела житейские!", - прокомментировал Горелых.

В свою очередь пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области добавила, что в зависимости от роли каждого из сообщников сотрудниками СК предъявлено обвинение в приготовлении и покушению на убийство, а так же в организации этих преступлений, назначен комплекс необходимых экспертиз.