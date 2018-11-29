Глава "Роснефти" предложил осваивать нефтегазовые месторождения а Арктике совместно с Китаем

Новой сферой сотрудничества России и Китая может стать совместная работа на газовых и нефтяных месторождениях Арктики, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин. В своем выступлении на первом российско-китайском энергетическом бизнес-форуме среди возможных сфер взаимодействия двух стран он выделил проекты на Дальнем Востоке и развитие судоходства по Северному морскому пути.

Напомним, "Роснефть" заключила ряд соглашений с китайскими коллегами из CNPC о совместной работе в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Кроме того, китайская CNPC владеет долей в проекте "Ямал СПГ" НОВАТЭКа.